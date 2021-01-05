В Харьковской области состоялось совещания силовиков с участием министра внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Они определили стратегические задачи на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В частности, одной из стратегических направлений определена программа тотальной борьбы с уличной наркоманией.

— Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании, - заявил он.

Он обратился к участковым полицейским, киберполиции, прокуратуре и пограничникам с просьбой начать «беспощадную войну во всех направлениях распространения этой заразы».

Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов отметил, что проблема уличной наркомании и распространения наркотиков и психотропных препаратов в учебных заведениях - один из вопросов, которые возглавляют список проблем в результатах соцопросов в Харькове.

До этого Арсен Аваков написал книгу «2014. Мгновения харьковской весны», о том, как украинским властям удалось предотвратить появление «Харьковской народной республики» после событий Майдана.