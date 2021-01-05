«Укрзаліниця» отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат в среду, 6 января, которые прибудут 7 января.
С расписанием можно ознакомиться на сайте УЗ, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.
Перечень поездов, которые будут следовать в направлении Карпат:
Напомним, «Укрзалізниця» полностью обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране в период с 8 по 24 января.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
«Укрзаліниця» отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат в среду, 6 января, которые прибудут 7 января.
С расписанием можно ознакомиться на сайте УЗ, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.
Перечень поездов, которые будут следовать в направлении Карпат:
Напомним, «Укрзалізниця» полностью обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране в период с 8 по 24 января.