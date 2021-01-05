«Укрзалізниця» полностью обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране в период с 8 по 24 января.

Как пишет «Центр транспортных стратегий», ссылаясь на заявление ПАО «Укрзалізниця».

В компании заверяют, что также обеспечат все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время поездок.

При этом, в «Укрзалізниці» призывают пассажиров в обязательном порядке соблюдать масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиками. В случае выявления нарушения этих норм пассажиров просят обращаться в контакт-центр по телефону 800-50-3111. На такие нарушения «Укрзалізниця» обещает «реагировать мгновенно».

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.