Кабинет Министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об увольнении николаевца Давида Макарьяна с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook сегодня, 5 января.

Причиной увольнения является переход на другую работу.

По информации НикВести, Давид Макарьян продолжит свою работу в органах Государственной таможенной службы, которую возглавляет его бывший соратник по партии «УДАР» Павел Рябикин.

Как известно, Давид Макарьян в 2014 году был избран в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» по квоте партии «УДАР» Виталия Кличко, Николаевскую областную организацию которой он возглавлял. В парламенте входил в состав комитета по вопросам транспорта.

В марте 2020 года он был назначен на должность заместителя вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.