Руководители федерального и земельных правительств Германии продолжили до 31 января локдаун и согласовали еще более жесткие ограничительные меры.

О результатах почти 5-часового видеосовещания 5 января сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Укринформ.

— Мы хотим продолжить локдаун до 31 января и в некоторых аспектах даже усилить его, — сказала Ангела Меркель.

Она отметила, что следует еще больше ограничить контакты, и призвала соотечественников свести их «к абсолютно необходимому минимуму».

В частности, если до сих пор разрешалось встречаться двум домохозяйствам (всего 5 человек), то отныне смогут встречаться люди, которые живут в одном домохозяйстве плюс 1 человек «извне».

Впервые в рамках всей страны вводится ограничение на передвижение - в радиусе 15 км от места проживания в регионах, где количество новых заражений превышает 200 на 100 тысяч населения в течение недели. К таковым относится почти половина округов страны.

Для тех, кто будет возвращаться домой из районов риска, вводится система «двойной защиты», что означает и обязательность теста, и карантин.

Посещать дома престарелых возможно только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

«Тяжелым решением» Ангела Меркель назвала то, что дети не смогут вернуться в школы и садики до 31 января — занятия для учеников будут проводиться дистанционно.

Отели, рестораны, учреждения культуры и спорта остаются закрытыми.

Новые меры имеют целью достичь показателя в 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения в течение 7 дней.

— Нужно не допустить ситуации, когда после короткого ослабления снова необходимо будет возвращаться к жесткому локдауну, — подчеркнула канцлер.

Следующее совещание запланировано на 25 января, когда руководители федерального и земельных правительств будут говорить о дальнейшей стратегии.

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил магазинам во время жесткого карантина продавать бытовую химию и прессу.