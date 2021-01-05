Кабинет министров разрешил магазинам во время жесткого карантина продавать бытовую химию и прессу.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» представитель правительства в Раде Василий Мокан, сообщает Бабель.

— Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать, — сказал он.

По его словам, с такой инициативой выступил министр здравоохранения Максим Степанов. В то же время Мокан отметил, что вопрос изменения дат локдауна не обсуждался.

Накануне Американская торговая палата призвала Кабинет министров пересмотреть условия карантина относительно продажи некоторых групп товаров. В палате отметили, что во время карантина правительство запретило даже в супермаркетах продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары и товары для обучения.

Для выполнения постановления Кабмина супермаркеты будут вынуждены либо закрывать соответствующие отделы на своей территории, или запрещать продажу определенных товаров при расчете на кассе.

В палате уверены, что такое решение не только прямо ограничивает право потребителей на приобретение необходимой продукции, но и потенциально будет приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.

«Укрзалізниця» полностью обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране в период с 8 по 24 января.