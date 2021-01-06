Белорусы жалуются, что письма, присланные им из-за границы, вскрывают на почте.

Об этом сообщает TUT.BY

Несколько читателей рассказали журналистам, что им пришли вскрытые по требованию таможни письма из-за границы, и предположили, что контролировать содержимое писем из других стран стали чаще.

О такой же ситуации в сториз в своем аккаунте в Instagram говорит и, например, Мисс Беларусь — 2008 Ольга Хижинкова.

В «Белпочте» говорят, что международная корреспонденция всегда проходит дополнительный контроль.

И ввозимая, и вывозимая за рубеж письменная корреспонденция поступает на контроль. Есть две процедуры, которые могут пройти такие отправления: осмотр и досмотр.

— Специалист, если есть какие-то подозрения, может провести досмотр со вскрытием конверта, посылки или бандероли. Например, в посылке могут быть игрушки, похожие на оружие, и надо удостовериться, что внутри пакета нет ничего подозрительного, или, бывает, подозрения могут подтвердиться, — говорят в «Белпочте».

В Минской региональной таможне рассказали, что вскрытие корреспонденции производится не собственно таможенником, а по требованию таможни работником почты.

Также там говорят, что в последнее время «никаких изменений по поводу международной корреспонденции» не было и работа с ввозимыми письмами идет в обычном режиме.

По их словам, традиционно международных почтовых отправлений, поступающих в страну перед новогодними праздниками, становится больше.

По словам таможенников, при выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза о таможенном регулировании.

Они поясняют, что в международных почтовых отправлениях, в том числе и письмах, могут находиться предметы и вещества, запрещенные либо ограниченные к ввозу. Например, в письмах могут отправлять особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, не используемые в медицинских целях, такие как героин, марихуана, «марки» (LSD).

Напомним, в Минске суд признал виновной и приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима гражданку Швейцарии Наталью Херше из-за сорванной с сотрудника ОМОНа балаклавы.