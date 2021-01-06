Вице-президент США Майк Пенс сообщил главе Белого дома Дональду Трампу, что не имеет власти для того, чтобы повлиять не результаты выборов президента.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на The New York Times.

По данным источников издания, Пенс сообщил о своем решении во вторник, 5 января, во время еженедельного обеда с президентом.

Информация о разговоре Пенса и Трампа появилась накануне совместного заседания Конгресса и Сената, на котором утвердят результаты выборов президента, согласно которым следующим главой Белого дома будет демократ Джо Байден.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что устроит «адскую битву» за должность, если демократы «захватят» Сенат и Белый дом.