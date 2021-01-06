Об этом сообщает Громадське.

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что детей приглашали на съемки в строго определенное время 27 декабря, хотя и не уточнил, о каком именно времени идет речь.

— Были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. Ни от одного из родителей нет и не было претензий в сторону съемочной группы, — объяснил Михаил Подоляк в комментарии «Укринформу».

Он также опроверг, что съемочная группа сотрудничала с агентством Lot, назвав сообщение об этом «очередной искусственной попыткой политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может».

Напомним, Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.

Также отметим, что более 40% украинцев, из тех, которые смотрели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его положительно, а 21% — отрицательно.