Более 40% украинцев, из тех, которые смотрели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его положительно, а 21% — отрицательно.

Об этом свидетельствуют данные результата январского опроса соцгруппы Рейтинг.

По результатам опроса, 70% респондентов видели новогоднее поздравление Зеленского. Из них 43% оценили его положительно, 35% — нейтрально, 21% — отрицательно.

Сообщается, что больше всего тех, кто негативно оценил поздравления Зеленского, среди жителей Востока, опрошенных постарше, избирателей партий «Шария», «Оппозиционная платформа», «Европейская солидарность» и «Свобода».

Исследование проводилось соцгруппой Рейтинг 2-4 января 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности не более 2,0%.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.

Также напомним, что «5 канал» и «Прямой» второй год подряд поставили в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко. Таким образом, обращение пятого президента завершилось в 00:00.