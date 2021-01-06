Министр здравоохранения Максим Степанов выступил против отмены или переноса локдауна, который запланирован на 8−24 января.

Об этом он сказал на брифинге сегодня, 6 января.

— Минздрав против переноса такого карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируется около 5-7 тысяч случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек, в настоящее время более 23 тысячи человек находятся в больницах», - сказал Максим Степанов.

По его словам, в Украине увеличивается количество тяжелых больных, нуждающихся в лечении в условиях стационара. Сейчас доля таких пациентов составляет 10%.

— Мы прогнозируем, что после новогодних праздников у нас будет рост числа больных COVID-19. Мы все видели, что были массовые скопления людей, были празднования. Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу медицинскую систему, - сказал Максим Степанов.

Кроме того, по его словам, с третьей недели января прогнозируется рост количества больных гриппом. Пик заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля.

Напомним, в Минздраве уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января.