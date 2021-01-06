Об этом говорится в совместном заявлении Федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасности, Офиса директора Национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Они отметили, что хакеры, «вероятно, россияне по происхождению» ответственны за большинство или все обнаруженные кибератаки на правительственные и частные учреждения. В органах нацбезопасности считают, что хакеры «собирали разведданные».

По оценкам, пострадали от кибератаки 18 тысяч государственных и частных организаций, которые работали с программным обеспечением компании SolarWinds, но серьезно подорвали деятельность систем «в менее чем десяти правительственных учреждениях США». Расследование пока продолжается, эксперты работают над выявлением и информированием других серьезно пострадавших.

Бывший главный техдиректор фирмы по кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович в отметил, что на этой стадии расследования «маловероятно быть на самом деле уверенным в том, что значительно пострадали лишь 10 учреждений».

Зато эксперт по кибершпионажу из Джорджтаунского университета Бен Бьюкенен считает, что «извне трудно оценить», как в органах нацбезопасности определяли пострадавшие учреждения.

Напомним, США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности.