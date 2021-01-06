Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.

Об это он заявил в интервью программе «Действующие лица».

— Да, я его (Путина, - ред.) считаю своим другом, - сказал Александр Лукашенко.

Однако, подобных чувств он не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.

— Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался, - сказал президент Беларуси.

Также, по его словам, Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном.

Напомним, Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.



