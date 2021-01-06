Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.
Об это он заявил в интервью программе «Действующие лица».
— Да, я его (Путина, - ред.) считаю своим другом, - сказал Александр Лукашенко.
Однако, подобных чувств он не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.
— Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался, - сказал президент Беларуси.
Также, по его словам, Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном.
Напомним, Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.
Об это он заявил в интервью программе «Действующие лица».
— Да, я его (Путина, - ред.) считаю своим другом, - сказал Александр Лукашенко.
Однако, подобных чувств он не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.
— Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался, - сказал президент Беларуси.
Также, по его словам, Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном.
Напомним, Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.