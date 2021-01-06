Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 3,0%. Прогноз улучшен по сравнению с октябрем, когда рост ВВП ожидался на уровне 1,5%.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка за январь 2021 года, передает РБК-Украина.

При этом прогноз падения экономики Украины на 2020 год сохранен на уровне на 5,5%.

Как и прежде, Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2022 году.

Таким образом, падение экономики Украины в 2020 году буде более значительным, чем в целом по миру, а восстановление в 2021 году более медленным, чем рост мирового ВВП.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует рост глобальной экономики в 2021 году.