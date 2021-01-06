Министерство здравоохранения Украины планирует поменять компанию-закупщика вакцин для Украины.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

– Своими постами Арсен Жумадилов (глава ГП «Медицинские закупки Украины». - прим.) дискредитирует Украину перед международным сообществом. Также этим он начал ухудшать наши позиции в переговорах (о поставке вакцин от COVID-19. - Ред.). Я думаю, что в ближайшем времени мы поменяем компанию, которая будет выполнять функции по закупке вакцин. Мы не можем рисковать обеспечением вакцинами Украины, - объяснил министр.

В то же время Степанов назвал фейком информацию о том, что ГП «Медзакупки» остановило работу.

– Предприятие работает в штатном режиме, - сказал глава Минздрава.