Утром 6 января, гонконгские полицейские провели рейд по задержанию 53 продемократичных активистов.

Об этом передает Reuters.

По информации Reuters, сегодняшние рейды и задержания стали самыми масштабными с момента, как в июне 2020 года Пекин ввел в бывшей британской колонии новый закон о безопасности, преследующий участников митингов 2019 года в Гонконге.

Эксперты связывают массовые аресты с организованным голосованием в июле 2020 года по отбору оппозиционных кандидатов для предстоящих парламентских выборов.

Министр безопасности Гонконга Джон Ли заявил, что задержанные планировали нанести серьезный ущерб обществу и что власти не потрепят никаких подрывных действий.

— Сегодняшняя операция нацелена на активные элементы, которые подозреваются в причастности к преступлению, заключающемуся в планировании свержения или серьезного вмешательства с целью помешать законному исполнению правительством Гонконга своих обязанностей, - заявил Джон Ли репортерам.

Энтони Блинкен, назначенный Байденом на пост госсекретаря США, заявил в твиттере, что аресты являются целенаправленным нападением на тех, кто защищал свои гражданские права.

— Администрация Байдена-Харрис будет стоять на стороне народа Гонконга и против репрессий Пекина, нацеленных на демократию, - подчеркнул Энтони Блинкен.

Полиция не объявила имена арестованных активистов, но их личности была раскрыты, благодаря их аккаунтам в социальных сетях и деятельности правозащитных организаций. Среди задержанных бывшие депутаты, активисты и добровольцы, участвовавшие в организации выборов от оппозиции в 2020 году для предстоящих выборов в парламент Гонконга, в том числе Джеймс То, Бенни Тай и Лестер Шам.

Отметим, что выборы в законодательных органы Гонконга должны были состоятся еще в сентябре 2020 года, однако местные власти отложили процесс на год под предлогом короновирусных ограничений. Эксперты сомневаются, что после массовых арестов к выборам допустят кого-то из оппозиции. К примеру, Мая Ван, сотрудник правозащитной организации Human Right Watch, заявила, что китайские власти вычищают остатки демократии в Гонконге перед окончательным подчинением города Китаю.

Напомним, китайские власти угрожают отозвать лицензии у двух адвокатов, которые помогали 12 активистам, пытавшимся покинуть Гонконг после усиления репрессий. 10 из них приговорены к тюремному заключению на прошлой неделе.