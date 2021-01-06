Лидер Северной Кореи на открытии съезда правящей партии заявил, что его пятилетний экономический план развития страны не достиг намеченных целей.

Об этом сообщает Reuters.

В своей вступительной речи Ким сказал, что страна достигла победы в военных достижениях, закрепив свою мощь и глобальный престиж на мировой арене, особенно отметив успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Экономические показатели страны Ким раскритиковал, заявив, что пятилетняя экономическая стратегия не принесла ожидаемых результатов. По его словам, Корее нужно больше самообеспеченности, дабы она меньше полагалась на связи с внешним миром.

— Стратегию планировали завершить в прошлом году, но она сильно не соответствовала целям почти во всех секторах, - провозгласил Ким Чен Ын.

Специалисты по Северной Корее отмечают, что Ким стремился ускорить экономический рост и увеличить поставки электроэнергии, но по данным ООН, в Северной Корее была хроническая нехватка электроэнергии и продовольствия, усугубляемая санкциями, пандемией коронавируса и сильными наводнениями.

— Похоже, он принял стратегическое решение признать экономический провал, так как он также может винить коронавирус. Поступая таким образом, он также будет стремиться укрепить свой имидж как человеколюбивого лидера, - сказал Шин Бом Чул, старший научный сотрудник Корейского исследовательского института национальной стратегии в Сеуле.

Что касается ситуации с пандемией, Ким Чен Ын похвалил преданность партийных работников делу, по его словам, они обеспечили стабильную ситуацию с пандемией в стране от начала до конца.

— Они решительно преодолели трудности перед лицом беспрецедентно затяжного, беспрецедентного глобального кризиса здравоохранения, - добавил лидер КНДР.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике почти за месяц. Он появился на заседании Политбюро Трудовой партии.