На седьмом году войны на Донбассе в аппарате главнокомандующего Вооруженных сил Украины определились с терминологией в отношении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций аппарата, термины «территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР», «Юго-восток Украины» и «Восток Украины», которые часто используют в СМИ и социальных сетях, являются ошибочными.
В аппарате главнокомандующего ВСУ объяснили, что использование терминов «Восток Украины» и «Юго-восток Украины» играет на руку России, которая противопоставляет «Восток Украины» «большой Украине», а также заинтересована в расширении географии конфликта.
— Так называемые «ДНР/ЛНР» — термин, которым мы подтверждаем существование отдельных «самопровозглашенных» республик, признание которых добивается Россия, в то время, как это созданные Россией квазигосударства и признанные законодательством террористические организации, — добавили в ВСУ.
Ранее сообщалось, что наемника из Латвии судят за участие в боевых действиях на Донбасе в рядах боевиков.
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На седьмом году войны на Донбассе в аппарате главнокомандующего Вооруженных сил Украины определились с терминологией в отношении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций аппарата, термины «территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР», «Юго-восток Украины» и «Восток Украины», которые часто используют в СМИ и социальных сетях, являются ошибочными.
В аппарате главнокомандующего ВСУ объяснили, что использование терминов «Восток Украины» и «Юго-восток Украины» играет на руку России, которая противопоставляет «Восток Украины» «большой Украине», а также заинтересована в расширении географии конфликта.
— Так называемые «ДНР/ЛНР» — термин, которым мы подтверждаем существование отдельных «самопровозглашенных» республик, признание которых добивается Россия, в то время, как это созданные Россией квазигосударства и признанные законодательством террористические организации, — добавили в ВСУ.
Ранее сообщалось, что наемника из Латвии судят за участие в боевых действиях на Донбасе в рядах боевиков.