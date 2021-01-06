Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил во лжи члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, который пообещал вернуть украденную из Луганска икону. Но отдаст ее не Украине, а тому, кто ее подарил (кто именно — неизвестно).

Как написал он в Twitter, Украина же будет и в дальнейшем требовать вернуть ей икону.

— Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина в дальнейшем требует возвращения иконы, - написал Дмитрий Кулеба.

Ранее глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции во вторник заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

— Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону, - сказал он.

Напомним, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.