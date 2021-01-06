Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская просит членов бюджетной комиссии изыскать возможность выделить средства на питание младшеклассников в школах.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как известно, согласно решению исполнительного комитета Николаевского горсовета, с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях.

Татьяна Домбровская отметила, что данным решением была также повышена стоимость питания в детских садах города и назвала его «беспринципным» .

— С 1 января исполком Николаевского городского совета принял решение об отмене бесплатного питания для учеников младших классов в общеобразовательных учреждениях. Также была повышена стоимость питания в детских садах. Я неоднократно говорила, первоочередная функция власти — закрыть базовые потребности горожан. Экономить на наших детях просто беспринципно!, - написала Татьяна Домбровская.

Кроме этого, она просит депутатов, которые входят в состав комиссии горсовета по вопросам бюджета, изыскать возможность выделить деньги на питание детей.

— Прошу коллег, которые входят в состав «бюджетной комиссии», найти в бюджете города 2021 года деньги на питание детей. Мы не можем начинать нашу каденцию с таких недопустимых решений!, - добавила она.

Напомним, лидер фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк раскритиковал решение исполкома повысить цену на питание детей в детсадах и впервые за многие годы сделать платным питание для школьников 1-4 классов.