Суд в Лондоне отказал Джулиану Ассанжу в освобождении под денежный залог, мотивируя это решение возможностью побега Ассанжа до окончания процесса.

Об этом пишет Reuters.

Основатель сайта WikiLeaks провел в посольстве Эквадора 8 лет, пока его не арестовала британская полиция по запросу на экстрадицию в США.

Однако в понедельник Ассанж выиграл попытку остановить его передачу США, затем он попросил его освободить под гарантию денежного залога. Министерство юстиции США заявило, что продолжит добиваться выдачи Ассанжа за инкриминируемые преступления.

Судья Ванесса Барайтсер объяснила, что освобождение Джулиана Ассанжа может привести к его побегу из Британии до начала рассмотрения апелляции по делу, результат которого еще не известен.

— Что касается Ассанжа, это дело еще не выиграно. Я убеждена, что есть веские основания полагать, что, если Ассанж будет освобожден сегодня, он не сможет явиться в суд для рассмотрения апелляции, - заявила Ванесса Барайтсер.

Напомним, что имя Ассанжа появилось в заголовках международных новостей в начале 2010 года, когда на сайте WikiLeaks было опубликовано засекреченное военное видео США, показывающее атаку вертолетов Apache в 2007 году, в результате которой в Багдаде погибли двое сотрудников агентства новостей Reuters.

Ранее Никвести сообщали, что судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям Соединенных Штатов в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.