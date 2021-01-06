В Италии выясняют причины смерти 89-летней женщины, которая умерла от инсульта вскоре после получения вакцины от коронавируса.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на региональное агентство здравоохранения Лигурии.

Женщина проживала в доме престарелых в Генуе и получила вакцину 5 января. Вскоре после этого ее госпитализировали с инсультом, утром 6 января она умерла.

Учитывая незначительный интервал времени между вакцинацией и инсультом, причины ее смерти тщательно расследуются.

В региональном агентстве здравоохранения Лигурии отметили, что пока ничто не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом.

Напомним, во вторник норвежское агентство по лекарственным средствам и Национальный институт общественного здоровья получили информацию о том, что два человека умерли через несколько дней после вакцинации от коронавируса.