Государственное предприятие «Медицинские закупки» заявили, что один из производителей вакцины может выйти из переговорного процесса с Министерством здравоохранения Украины. Причиной этому может стать затягивание с ответом со стороны Минздрава.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице «Медзакупок» в Facebook.

«Один из производителей предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава по закупке (переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в 3-й декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил)», — заявили в госпредприятии.

В «Медказупках» добавили, что у Минздрава нет четкости в переговорах.

Ранее «Медзакупки Украины» заявили, что Минздрав блокирует их работу.