Государственное предприятие «Медицинские закупки» заявили, что один из производителей вакцины может выйти из переговорного процесса с Министерством здравоохранения Украины. Причиной этому может стать затягивание с ответом со стороны Минздрава.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице «Медзакупок» в Facebook.
«Один из производителей предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава по закупке (переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в 3-й декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил)», — заявили в госпредприятии.
В «Медказупках» добавили, что у Минздрава нет четкости в переговорах.
Ранее «Медзакупки Украины» заявили, что Минздрав блокирует их работу.
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Государственное предприятие «Медицинские закупки» заявили, что один из производителей вакцины может выйти из переговорного процесса с Министерством здравоохранения Украины. Причиной этому может стать затягивание с ответом со стороны Минздрава.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице «Медзакупок» в Facebook.
«Один из производителей предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава по закупке (переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в 3-й декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил)», — заявили в госпредприятии.
В «Медказупках» добавили, что у Минздрава нет четкости в переговорах.
Ранее «Медзакупки Украины» заявили, что Минздрав блокирует их работу.