В Вашингтоне правоохранители начали задержания участников акции протеста. В центре округа Колумбия было совершено более 13 арестов.
Об этом сообщила корреспондент CNN Даянна Галлахер в Twitter со ссылкой на начальника столичного департамента полиции Роберта Конти.
Также правоохранители конфисковали у несколько человек оружие.
— По словам начальника столичного департамента полиции Роберта Конти, несколько офицеров проходят лечение от ран, а власти конфисковали несколько видов оружия, поскольку беспорядки развернулись за пределами Капитолия США. На данный момент в центре округа Колумбия было произведено более 13 арестов, — написала Даянна Галлахер.
Ранее Дональд Трамп также распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.
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В Вашингтоне правоохранители начали задержания участников акции протеста. В центре округа Колумбия было совершено более 13 арестов.
Об этом сообщила корреспондент CNN Даянна Галлахер в Twitter со ссылкой на начальника столичного департамента полиции Роберта Конти.
Также правоохранители конфисковали у несколько человек оружие.
— По словам начальника столичного департамента полиции Роберта Конти, несколько офицеров проходят лечение от ран, а власти конфисковали несколько видов оружия, поскольку беспорядки развернулись за пределами Капитолия США. На данный момент в центре округа Колумбия было произведено более 13 арестов, — написала Даянна Галлахер.
Ранее Дональд Трамп также распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.