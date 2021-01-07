В Вашингтоне правоохранители начали задержания участников акции протеста. В центре округа Колумбия было совершено более 13 арестов.

Об этом сообщила корреспондент CNN Даянна Галлахер в Twitter со ссылкой на начальника столичного департамента полиции Роберта Конти.

Также правоохранители конфисковали у несколько человек оружие.

— По словам начальника столичного департамента полиции Роберта Конти, несколько офицеров проходят лечение от ран, а власти конфисковали несколько видов оружия, поскольку беспорядки развернулись за пределами Капитолия США. На данный момент в центре округа Колумбия было произведено более 13 арестов, — написала Даянна Галлахер.

Ранее Дональд Трамп также распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.