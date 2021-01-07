Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения локдауна с 8 января.

Об этом он заявил в видеообращении в своем Facebook.

По его словам, заболеваемость COVID-19 в городе идет на спад.

— На фоне снижения количества больных, введение локдауна несвоевременно. Мы видели пик заболевания перед Новым годом, сейчас мы видим спад… В таких городах, как Черкассы, жизнь идет своим чередом. Нет большого скопления людей, нет увеличения количества больных, — сказал Анатолий Бондаренко.

Власти города примут решение о том, вводить ли локдаун, в понедельник, 11 января.

Напомним, в Тернополе решили не вводить усиленный карантин, который стартует с 8 января по всей Украине.