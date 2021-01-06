В Тернополе решили не вводить усиленный карантин из-за коронавируса, который стартует с 8 января по всей Украине.

Об этом сказал мэр города Сергей Надал в интервью местному телеканалу «Т1 Новости», пишет Украинская Правда.

— Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где мы заслушали информацию наших медицинских работников и отдела здравоохранения, информацию педагогов. Информация свидетельствует о том, что последние дни у нас не то что нет роста количества больных, наоборот - идет уменьшение количества больных людей, уменьшение людей, которые находятся в лечебных медицинских учреждениях с Ковидом-19, практически нет больных среди детей и работников образования. Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше... Соответствующее решение уже подписано, - сказал он.

По словам Надала, с 11 января дети Тернополя идут в школу - младшие классы полноценно, старшие - по смешанной системе.

Он добавил, что местные власти рекомендуют предпринимателям «не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее так, как и раньше».

С 00:00 8 января до 00:00 25 января по всей Украине вводится усиленный карантин, который, в частности, предусматривает ряд ограничений работы торговых заведений.

В Минздраве исключили перенос январского локдауна.

Напомним, в Минздраве уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января.







