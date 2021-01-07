Четверо бывших президентов США - Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер – выступили с заявлениями в соцсетях, в которых осудили беспорядки в центре Вашингтона.

Об этом пишет Корреспондент.

Так, Барак Обама и Билл Клинтон, которые являются демократами, возложили ответственность за произошедшее на действующего американского лидера Дональда Трампа.

В частности, Барак Обама отметил, что республиканец «подстрекал к насилию в Капитолии». По его словам, произошедшие события «являются позором» для США.

— История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, (возникшая в результате) подстрекательства действующего президента, который продолжал необоснованно врать о результатах легитимных выборов, в момент наибольшего позора и стыда для нашей нации, - говорится в заявлении Барака Обамы, опубликованном в Twitter.

По мнению Билла Клинтона, действующий президент США и его сторонники раскаляли ситуацию, «чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл». Клинтон назвал беспорядки «беспрецедентной атакой» на политические институты США.

— Эта атака была вызвана более чем четырехлетней ядовитой политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга, - заявил Билл Клинтон.

Картер, который также является демократом, осудил насилие и призвал участников беспорядков разойтись. Он подчеркнул, что необходимо утвердить итоги прошедших в ноябре выборов, согласно которым победу одержал Джозеф Байден.

В то же время республиканец Буш-младший отметил: «Это то, как оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей стране».

— Меня поразило то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традиций и правоохранительным органам, - подчеркнул экс-президент, добавив, что «не верил своим глазам», когда наблюдал за событиями на Капитолии.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.