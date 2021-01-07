Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал беспорядки на территории Капитолия в Вашингтоне «подтверждением ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики».

Свое мнение он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики, - написал Петр Порошенко. — Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами! - заключил политик.

Как сообщалось, Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.