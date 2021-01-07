Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе обещает мирно передаст власть своему преемнику Джо Байдену. При этом Трамп до сих пор не признает результаты голосования.

Об этом говорится в его заявлении, передает РБК.

В частности, Дональд Трамп заявил, что официальное подтверждение голосования Коллегии выборщиков «знаменует конец величайшего первого президентского срока в истории».

— Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня, тем не менее, 20 января будет организованный переходный период, - говорится в заявлении Дональда Трампа.

Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались «только законные голоса».

На фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.