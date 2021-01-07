Руководитель фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева, глава постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и этики Елена Киселева считает, что у ее комиссии «нет законных инструментов, чтобы наказать и пожурить» депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы - За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина. Вместо этого Елена Киселева пообещала инициировать визит сотрудников СБУ на ближайшую сессию горсовета, чтобы те, имея компетенцию, дали оценку поступку депутата.

Свою мнение она озвучила в передаче «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Действия депутата она считает «фриковской выходкой», сделанной для привлечения к себе внимания.

— Есть три составляющие: законная, моральная и этическая. Для того, чтобы вопрос рассматривался на комиссии, главой которой являюсь, он туда может попасть двумя моментами: быть инициирован мной или зайдет чье-то заявление. Даже если туда не зайдет чье-то заявление, то я для себя понимаю, что мной вопрос будет инициирован. Результативной рассмотрения в этой комиссии, это как «ноль по фазе». Закон, в принципе, не нарушен. На эмоциональном уровне для меня это совершенно фриковская выходка. Была цель – привлечь к себе внимание, создать себе дополнительные элементы PR, взбудоражить патриотическую часть общества. Также пошли слухи, что не за горами парламентские выборы, таким образом данный персонаж специально привлекает к себе внимание. Общество ему в этом помогает. Законных инструментов кого-то наказать и пожурить нет, - считает Елена Киселева.

В комментарии изданию «Преступности.НЕТ» Максим Невенчанный заявил, что для него попасть в базу сайта Миротворец - это как получить медаль «за сопротивление развалу государства».

– В нашей стране, Западом, навязывается национальная идея – «воевать и бомжевать». Воевать между собой и распродавать, по-дешевке, остатки Родины. Эта идея сродни религиозной и поэтому не терпит критики. Кто не согласен с тем, что украинцы должны воевать и бомжевать вносятся на сайт «Миротворец». Я теперь один из тех, чьи заслуги, заметили адепты идеи: «воевать и бомжевать». И я этим горжусь. До меня туда внесли множество европейских лидеров и лидеров украинской оппозиции, которые не разделяют эту разрушительную для Украины идею. Так что попасть на сайт «Миротворец», это значит получить медаль «за сопротивление развалу государства», - заявил депутат.

К тому же, Максим Невенчанный отметил, что данный сайт не имеет ничего общего с законностью – ни с украинской, ни с европейской.

– Замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, выступая перед депутатами Верховной рады, призвал украинских парламентариев закрыть сайт «Миротворец», - сообщил Максим Невенчанный.

Напомним, 9 мая 2018 года после возложения цветов к мемориалу Героев-ольшанцев неизвестный ткнул в лицо резиновый фаллос депутату Николаевского областного совета Максиму Невенчанному, когда тот давал комментарий журналистам.