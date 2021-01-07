Израиль отрицает возможность тайных поставок вакцины от COVID для украинских политиков. Накануне в Украине разгорелся скандал, связанный с якобы подпольной вакцинацией отдельных людей.
Об этом заявил спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна, передает BBC News.
В частности, представитель министра исключил возможность того, что вакцину в Украину могли ввозить из Израиля.
— Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал, - отметили в министерстве.
Кроме того, в израильском Минздраве добавили, что пока не намерены начинать расследование из-за сообщений в украинской прессе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса. Также с просьбой о проверке обращался премьер Денис Шмыгаль.
Это стало реакцией на публикации в СМИ о том, что некоторые украинские политики якобы тайно вакцинировались от COVID в одной из киевских частных клиник. Якобы вакцину для этого завезли из Израиля.
В Польше в первые дни вакцинации против коронавируса прививки получили некоторые известные деятели культуры и политики, хотя в первую очередь вакцинировать должны медиков в группе риска. Из-за этого разгорелся скандал.
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Израиль отрицает возможность тайных поставок вакцины от COVID для украинских политиков. Накануне в Украине разгорелся скандал, связанный с якобы подпольной вакцинацией отдельных людей.
Об этом заявил спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна, передает BBC News.
В частности, представитель министра исключил возможность того, что вакцину в Украину могли ввозить из Израиля.
— Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал, - отметили в министерстве.
Кроме того, в израильском Минздраве добавили, что пока не намерены начинать расследование из-за сообщений в украинской прессе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса. Также с просьбой о проверке обращался премьер Денис Шмыгаль.
Это стало реакцией на публикации в СМИ о том, что некоторые украинские политики якобы тайно вакцинировались от COVID в одной из киевских частных клиник. Якобы вакцину для этого завезли из Израиля.
В Польше в первые дни вакцинации против коронавируса прививки получили некоторые известные деятели культуры и политики, хотя в первую очередь вакцинировать должны медиков в группе риска. Из-за этого разгорелся скандал.