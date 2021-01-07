Израиль отрицает возможность тайных поставок вакцины от COVID для украинских политиков. Накануне в Украине разгорелся скандал, связанный с якобы подпольной вакцинацией отдельных людей.

Об этом заявил спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна, передает BBC News.

В частности, представитель министра исключил возможность того, что вакцину в Украину могли ввозить из Израиля.

— Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал, - отметили в министерстве.

Кроме того, в израильском Минздраве добавили, что пока не намерены начинать расследование из-за сообщений в украинской прессе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса. Также с просьбой о проверке обращался премьер Денис Шмыгаль.

Это стало реакцией на публикации в СМИ о том, что некоторые украинские политики якобы тайно вакцинировались от COVID в одной из киевских частных клиник. Якобы вакцину для этого завезли из Израиля.

В Польше в первые дни вакцинации против коронавируса прививки получили некоторые известные деятели культуры и политики, хотя в первую очередь вакцинировать должны медиков в группе риска. Из-за этого разгорелся скандал.