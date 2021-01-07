Январский локдаун решили не переносить, к такому выводу пришли на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина в четверг, 7 января.

— Будет карантин с 8 по 24 число. Как и предполагался, - заявил собеседник издания.

Глава Минздрава Максим Степанов также подтвердил, что жесткий карантин переносить не будут.

— Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8-го по 24-е включительно, - сказал Максим Степанов.

В силе остались все ограничения, которые предусмотрены постановлением Кабмина №1236, добавил министр.

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил изданию, что список запретов был пересмотрен.

— Ограничения пересмотрели еще на заседании правительства во вторник", - уточнил Виктор Ляшко.

Стоит напомнить, что вчера глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким напомнил, что Николаевщина сейчас находится на первом месте в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения.

— На протяжении месяца мы круглосуточно работали над понижением процента, чтобы мы могли «выскочить» в оранжевую зону. У нас получилось понизить ниже 50% загруженность коек в Николаевской области – мы развернули около тысячи коек. Это положительная динамика, у многих есть иммунитет, но мы сейчас на первом месте в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения. Самый большой показатель, к сожалению, - отметил губернатор.

В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.