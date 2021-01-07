Министерство здравоохранения Украины получило письмо от международной организации COVAX. Организация готова уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом на странице в Facebook рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Когда именно начнется поставка вакцин и COVID-вакцину какой именно компании получит Украина, в министерстве не рассказали.

— Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время, - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинацию населения от коронавируса начали уже более 30 стран мира. Среди них и страны Европейского союза.

В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.