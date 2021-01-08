Кабинет Министров объяснил, какие усиленные карантинные ограничения будут действовать с 8 до 24 января и что будет разрешено, а что запрещено в этот период, в частности, в торговле
Обновленная информация опубликована на сайте правительства.
В правительстве напомнили, что соответствующее постановление Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 было принято на заседании Кабинета Министров 9 декабря.
— Решение принято для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить, в том числе, и после новогодних и рождественских праздников, - говорится в сообщении.
Согласно постановлению правительства с 8 до 24 января в рамках усиления карантина будет запрещено:
В то же время во время локдауна будет работать общественный транспорт. При этом в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно будет превышать количество сидячих мест.
Метро продолжит работать без ограничения количества пассажиров числом мест для сидения.
Прекращать не будут и международное авто, авиа и железнодорожное сообщение.
Также позволят работу:
Профессиональным спортивным клубам позволят проводить спортивные мероприятия, но без зрителей.
В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.
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Кабинет Министров объяснил, какие усиленные карантинные ограничения будут действовать с 8 до 24 января и что будет разрешено, а что запрещено в этот период, в частности, в торговле
Обновленная информация опубликована на сайте правительства.
В правительстве напомнили, что соответствующее постановление Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 было принято на заседании Кабинета Министров 9 декабря.
— Решение принято для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить, в том числе, и после новогодних и рождественских праздников, - говорится в сообщении.
Согласно постановлению правительства с 8 до 24 января в рамках усиления карантина будет запрещено:
В то же время во время локдауна будет работать общественный транспорт. При этом в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно будет превышать количество сидячих мест.
Метро продолжит работать без ограничения количества пассажиров числом мест для сидения.
Прекращать не будут и международное авто, авиа и железнодорожное сообщение.
Также позволят работу:
Профессиональным спортивным клубам позволят проводить спортивные мероприятия, но без зрителей.
В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.