Кабинет Министров объяснил, какие усиленные карантинные ограничения будут действовать с 8 до 24 января и что будет разрешено, а что запрещено в этот период, в частности, в торговле

Обновленная информация опубликована на сайте правительства.

В правительстве напомнили, что соответствующее постановление Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 было принято на заседании Кабинета Министров 9 декабря.

— Решение принято для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить, в том числе, и после новогодних и рождественских праздников, - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства с 8 до 24 января в рамках усиления карантина будет запрещено:

Посещение учебных заведений любой формы собственности, кроме детских садов

Работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос)

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий

Работа ТРЦ

Прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий

Прием посетителей спортивными залами, фитнес-центрами и работа бассейнов

Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения

Работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями)

В то же время во время локдауна будет работать общественный транспорт. При этом в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно будет превышать количество сидячих мест.

Метро продолжит работать без ограничения количества пассажиров числом мест для сидения.

Прекращать не будут и международное авто, авиа и железнодорожное сообщение.

Также позволят работу:

магазинов и рынков

аптек и ветаптек

магазинов, продающих средства гигиены, средства связи и корма для животных

банков и других финансовых учреждений

почтовых операторов

АЗС (без зон питания)

предприятий, занимающихся обслуживанием и ремонтом авто

почтовых операторов

гостиниц - при условии, что зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00

парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи

Профессиональным спортивным клубам позволят проводить спортивные мероприятия, но без зрителей.

В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.