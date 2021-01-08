Великобритания не ослабляла санкции против России, а сообщения о якобы ослаблении санкций против России являются очередными инсинуациями Кремля.

Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко, сообщает Укринформ.

— На самом деле, это (сообщения российских СМИ о якобы послаблениях Великобританией санкционного режима в отношении Крыма - ред.) - выдача желаемого за действительное, - сказал Олег Николенко.

Дипломат подчеркнул, что 1 января 2021 Великобритания вышла из состава ЕС, и уже как государство - не член ЕС начало процедуру переноса европейских санкционных режимов, в частности, РФ, к собственному национальному законодательству. Общая лицензия британского министерства финансов для морских портов Крыма воспроизвела санкционной отступление от решения Совета ЕС 2014/145 / CFSP.

— Такое отступление существует с 2017 года. И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности, приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведения речь не идет, - еще раз подчеркнул представитель МИД.

Кроме того, 1 января 2021 вступило в силу соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Соединенное Королевство остается одним из самых мощных и наиболее последовательных партнеров Украины в мире, продолжает оказывать весомую политическую и практическую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в контексте противодействия российской агрессии. Великобритания также является одним из мировых лидеров в вопросе введения и сохранения международных санкций против РФ.

— Следовательно, рассматриваем сообщение о якобы ослаблении Лондоном санкций против России как очередные российские инсинуации, - подытожил Олег Николенко.

Ранее сообщалось, что Британия разрешила своим кораблям посещать Крым. Лондон якобы ослабил антироссийские санкции за Крым, разрешив своим кораблям в экстренных случаях заходить в порты Крыма.

Позже посол опровергла данные о британских судах в Крыму. Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России, заверила посол.

Напомним, ранее представительство президента Украины в Автономной республике Крым сообщало о критической гуманитарной ситуации на оккупированном полуострове из-за распространения коронавируса.