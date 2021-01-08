Кабинет министров разрешил делать наряду с ПЦР-тестированием экспресс-тесты на антиген въезжающим из оккупированных Крыма и Донбасса.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Донецкой, Луганской и Херсонской областным госадминистрациям, госпредприятию «Реинтеграция и восстановление», а также «Украинской железной дороге» поручено на контрольных пунктах въезда организовать пункты экспресс-тестирования.

До этого при въезде из указанных территорий проводили лишь ПЦР-тестирование. Пересекающим госграницу Украины тест на антитела делать не будут.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения получило письмо от международной организации COVAX, которая сообщила, что готова уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в страну.