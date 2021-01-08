В зоне боевых действий на Донбассе вчера, 7 декабря, боевики 8 раз нарушали «всеобъемлющее перемирие». Обошлось без потерь и ранений со стороны украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, боевики открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой они применяли в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, у Гранитного — автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Так, боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

С начала «перемирия» (27 июля) и до вечера 5 января включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 5 540 нарушений режима тишины, в частности 2 379 взрывов, 666 неопределенных боеприпасов, пролетели, 62 вспышки дульного пламени, 51 осветительную ракету и по меньшей мере 2 382 очереди и выстрела.

В ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения.

Напомним, что с начала суток, 7 января, на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима тишины со стороны сепаратистов.