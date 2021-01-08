Карантин в Украине с 8 по 24 января совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у тех, кто заболел на новогодние праздники. Ограничения усилены, поскольку в ближайшие дни ожидается рост заболеваемости.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников.

— Я думаю, что всем понятно, что, когда есть массовое скопление людей во время новогодних праздников количество инфицированных растет. Этот инкубационный период — 14 дней — как раз будет приходиться на действие усиленных ограничительных мер, - добавил Максим Степанов.

Напомним, что с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.