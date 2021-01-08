Прокуратура Польши выдвинула новые обвинения в коррупции бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку — за получение взятки и использование влияния.

Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает польское издание RMF24.

Среди прочего, обвинения касаются получения им взятки и использования влияния. Он это якобы совершил совместно и по согласованию с Лукашем С. и Гжегожем В. Они — предприниматели, задержанные по этому делу в четверг, 7 января. Всего польские правоохранители задержали трех человек.

Как пишет издание, этим предпринимателям предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе под руководством Новака и отмывании денег.

Прокуратура также обратилась в суд с просьбой продлить Новаку меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по этому вопросу должно состояться 13 января.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители направили польским коллегам письменное уведомление о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомиру Новаку, который не выполнил решения судов о восстановлении в должности экс-руководителя Службы автодорог в Николаевской области Александра Антощука.

Напомним, 22 июля 2016 года, по результатам заседания коллегии «Укравтодора», начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук был уволен с занимаемой должности за неисполнение должностных обязательств.

Однако 2 мая 2019 года Александр Антощук был восстановлен в должности решением суда.

Но уже 7 мая в «Укравтодоре» сообщили о его повторном увольнении в связи с «неисполнением служебных обязанностей». В Госагентстве автомобильных дорог заявили тогда, что Александр Антощук был повторно уволен за то, что он восстановился в должности, сфальсифицировав документы в суде. Помимо этого, после своего восстановления чиновник якобы оказывал давление на сотрудников Службы автодорог в Николаевской области, о чем в ведомстве пообещали сообщить в правоохранительные органы.