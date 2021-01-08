Украинские правоохранители начали исследование планшета, найденного на месте падения самолета МАУ в Иране год назад.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

— Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине, - написала она.

Ранее сообщалось, что Иран обещает отправить в Украину одно из вещественных доказательств — летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

По словам Ирины Венедиктовой, на днях Украина наконец-то получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана. На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений — 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) — его обнародуют.

Кроме того, сообщила генпрокурор, сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

Венедиктова рассказала, что за год в этом деле проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, продолжается сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.

В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

В декабре 2020 года в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе прошлого года.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

При этом 3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.