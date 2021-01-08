Сегодня, 8 января, несмотря на локдаун торговцы рынка «Колос» в Николаеве вышли на работу.

Соответствующее видео опубликовано на странице «300 николаевцев» в Facebook.

Как известно, с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.

В частности, торговцы устроили на территории рынка собрание, на котором выступили против ограничения их работы на период локдуна.

Работники рынка возмущены, что супермаркетам разрешили работать в период жесткого карантина, в то время как рынкам запретили работать.

— Мы налогоплательщики, которые платят в городской бюджет. На нас закрывают глаза. Нас перестают видеть, а супермаркеты прекрасные, красивые стоят. Туда запускаются толпы людей. Эти супермаркеты в наши бюджеты деньги не вносят и им дают работать. Нам что, штормить супермаркеты? Нам помочь им закрыться? Дайте нам работать спокойно! Губернатор Виталий Ким, Сенкевич дайте нам работать. Это вообще какой-то геноцид для мелких предпринимателей, - сказала торговец Марина Шувалова.

При этом одна из торговцев добавила: «Так, мы идем и открывается все». После чего работники рынка направились к павильонам и открыли свои места торговли.

Напомним, что в среду, 6 января, под зданием Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 предпринимателей, которые требовали от главы ОГА Виталия Кима передать Кабмину и президенту Владимиру Зеленскому их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.