Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», которая произошла год назад над Тегераном.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Петр Порошенко подчеркнул, что украинская власть должна довести расследование до логического завершения, установить виновников трагедии и добиться справедливой компенсации для семей погибших украинцев.
— Год назад в авиакатастрофе самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины под Тегераном погибли 176 человек. Среди них были и наши сограждане — девять членов экипажа и двое пассажиров, - напомнил Петр Порошенко.
Также он добавил: «Сегодня уже понятно, что самолет был сбит иранской военной системой ПВО. Преступный выстрел, стоивший жизни стольких невинных. Ужасная трагедия, боль от которой испытываем и по сей день».
Лидер партии добавил, что дело чести для украинской власти довести признанную ответственность Ирана до логического завершения, установить всех виновных и причастных к преступлению, раскрыть все обстоятельства этой трагедии и добиться достойных компенсаций семьям погибших.
— Вечная память жертвам рейса PS752 и Божьей поддержки их родным и близким. Мы помним, - написал Петр Порошенко.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
При этом 3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.
В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.
В декабре 2020 года в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе прошлого года.
Украинские правоохранители начали исследование планшета, найденного на месте падения самолета МАУ в Иране год назад.
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Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», которая произошла год назад над Тегераном.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Петр Порошенко подчеркнул, что украинская власть должна довести расследование до логического завершения, установить виновников трагедии и добиться справедливой компенсации для семей погибших украинцев.
— Год назад в авиакатастрофе самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины под Тегераном погибли 176 человек. Среди них были и наши сограждане — девять членов экипажа и двое пассажиров, - напомнил Петр Порошенко.
Также он добавил: «Сегодня уже понятно, что самолет был сбит иранской военной системой ПВО. Преступный выстрел, стоивший жизни стольких невинных. Ужасная трагедия, боль от которой испытываем и по сей день».
Лидер партии добавил, что дело чести для украинской власти довести признанную ответственность Ирана до логического завершения, установить всех виновных и причастных к преступлению, раскрыть все обстоятельства этой трагедии и добиться достойных компенсаций семьям погибших.
— Вечная память жертвам рейса PS752 и Божьей поддержки их родным и близким. Мы помним, - написал Петр Порошенко.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
При этом 3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.
В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.
В декабре 2020 года в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе прошлого года.
Украинские правоохранители начали исследование планшета, найденного на месте падения самолета МАУ в Иране год назад.