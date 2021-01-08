|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+1 C°
Украина 19-21 января отправит в лабораторию Всемирной организации здравоохранения первые образцы для выявления нового более заразного штамма коронавируса, который распространяется по миру. Этого требует ВОЗ.
О таком сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет hromadske.
Образцы отправят в определенную лабораторию, которая функционирует на базе клиники «Шарите» в Берлине. Их соберут до 14 января от больных с подозрением на COVID-19 на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни, а также людей, которые недавно путешествовали в Великобританию.
Образцы будут хранить при температуре минус 70°С и ниже.
Ляшко объяснил, что образцы передадут, ведь к этому призывает ВОЗ. Так она пытается исследовать циркуляцию нового штамма коронавируса в мире.
В планах в среднем отправлять в лаборатории ВОЗ ежемесячно 150-200 образцов для определения мутировавшего штамма коронавируса.
Напомним, эпидемиологи констатируют, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился почти вдвое. Коронавирус также стал чаще поражать молодое население страны.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
Украина 19-21 января отправит в лабораторию Всемирной организации здравоохранения первые образцы для выявления нового более заразного штамма коронавируса, который распространяется по миру. Этого требует ВОЗ.
О таком сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет hromadske.
Образцы отправят в определенную лабораторию, которая функционирует на базе клиники «Шарите» в Берлине. Их соберут до 14 января от больных с подозрением на COVID-19 на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни, а также людей, которые недавно путешествовали в Великобританию.
Образцы будут хранить при температуре минус 70°С и ниже.
Ляшко объяснил, что образцы передадут, ведь к этому призывает ВОЗ. Так она пытается исследовать циркуляцию нового штамма коронавируса в мире.
В планах в среднем отправлять в лаборатории ВОЗ ежемесячно 150-200 образцов для определения мутировавшего штамма коронавируса.
Напомним, эпидемиологи констатируют, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился почти вдвое. Коронавирус также стал чаще поражать молодое население страны.