Украина 19-21 января отправит в лабораторию Всемирной организации здравоохранения первые образцы для выявления нового более заразного штамма коронавируса, который распространяется по миру. Этого требует ВОЗ.

О таком сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет hromadske.

Образцы отправят в определенную лабораторию, которая функционирует на базе клиники «Шарите» в Берлине. Их соберут до 14 января от больных с подозрением на COVID-19 на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни, а также людей, которые недавно путешествовали в Великобританию.

Образцы будут хранить при температуре минус 70°С и ниже.

Ляшко объяснил, что образцы передадут, ведь к этому призывает ВОЗ. Так она пытается исследовать циркуляцию нового штамма коронавируса в мире.

В планах в среднем отправлять в лаборатории ВОЗ ежемесячно 150-200 образцов для определения мутировавшего штамма коронавируса.

Напомним, эпидемиологи констатируют, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился почти вдвое. Коронавирус также стал чаще поражать молодое население страны.