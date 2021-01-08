Эпидемиологи констатируют, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился почти вдвое. Коронавирус также стал чаще поражать молодое население страны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Офис президента.

По данным эпидемиологов, как рассказал глава Минздрава, сейчас инкубационный период коронавируса Sars-cov-2 длится до 7-8 дней.

Отметим, изначально считалось, что инкубационный период Sars-cov-2 составляет около двух недель. Инкубационный период - это то время, когда инфицированный вирусом человек может заражать других.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мутировавший штамм коронавируса может стать основным в Европе. Мутировавший коронавирус уже подтвердили в 22 европейских странах.