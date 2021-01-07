Мутировавший вариант коронавируса может заменить другие в Европе и части Азии. Этот штамм обнаружили в 22 европейских странах.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает РБК со ссылкой на Economic Times.
Как отметил Ханс Клюге, новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании.
Он назвал текущую ситуацию «переломным моментом в ходе пандемии», поскольку Европа столкнулась с проблемой роста числа случаев заболевания и появления новых штаммов вируса, вызывающего COVID-19.
По его словам, надо сделать больше, чтобы справиться с тревожной ситуацией, вызванной недавно обнаруженным вариантом коронавируса. Эти меры в сочетании с адекватным тестированием, карантином, изоляцией и вакцинацией «сработают, если мы все будем участвовать», сказал Ханс Клюге.
Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе Россию и несколько стран Центральной Азии.
Напомним, новый «британский» коронавирус уже обнаружили в 41 стране. Разновидность коронавируса VOC-202012/01 первоначально была выявлена в Великобритании.
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Мутировавший вариант коронавируса может заменить другие в Европе и части Азии. Этот штамм обнаружили в 22 европейских странах.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает РБК со ссылкой на Economic Times.
Как отметил Ханс Клюге, новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании.
Он назвал текущую ситуацию «переломным моментом в ходе пандемии», поскольку Европа столкнулась с проблемой роста числа случаев заболевания и появления новых штаммов вируса, вызывающего COVID-19.
По его словам, надо сделать больше, чтобы справиться с тревожной ситуацией, вызванной недавно обнаруженным вариантом коронавируса. Эти меры в сочетании с адекватным тестированием, карантином, изоляцией и вакцинацией «сработают, если мы все будем участвовать», сказал Ханс Клюге.
Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе Россию и несколько стран Центральной Азии.
Напомним, новый «британский» коронавирус уже обнаружили в 41 стране. Разновидность коронавируса VOC-202012/01 первоначально была выявлена в Великобритании.