Президент Владимир Зеленский считает, что иранцам, которые сбили украинский самолет МАУ в начале 2020 года, не удастся избежать наказания.

Об этом глава государства написал в Telegram.

— Понятно, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет, - написал Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были «преступно отняты жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета».

— Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество. Тем более что Иран уже признал свою вину, - отмечает он.

Президент выразил уверенность, что, кроме наказания виновных, семьи погибших получат компенсации.

— Сегодня же (в годовщину крушения самолета, - прим.) должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни были отняты в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, потерявшие в тот день своих родных, - добавил он.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

При этом 3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.

В декабре 2020 года в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе прошлого года.

Украинские правоохранители начали исследование планшета, найденного на месте падения самолета МАУ в Иране год назад.