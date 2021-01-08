В Польше после скандала с внеочередной вакцинацией от коронавируса некоторых известных деятелей культуры и политики уволили двух должностных лиц Варшавского медицинского университета. Там знаменитости получили прививки.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на польское издание RMF24.

В частности, должностей лишились канцлер Малгоржата Рейник и руководитель медицинского центра Ева Тжепал. Расследование ситуации продлится до конца недели — 10 января.

Созданная университетом внутренняя комиссия установила, что вакцину предложили некоторым людям вне очереди якобы из-за опасений, что не все дозы будут использованы вовремя в праздничный период. Именно Рейник якобы тогда была ответственна за это решение.

Национальный фонд здравоохранения проводит сразу шесть проверок правильности осуществления вакцинации, сообщила в четверг его пресс-секретарь Сильвия Ванджик. Это касается также и клинического центра Варшавского медицинского университета.

Специалисты проверяют, были ли проведены прививки в соответствии с определенными правилами. В частности, проверяют, каких именно людей вакцинировали.

Напомним, что в Польше в первые дни вакцинации против коронавируса прививки получили некоторые известные деятели культуры и политики, хотя в первую очередь вакцинировать должны медиков в группе риска. Из-за этого разгорелся скандал.