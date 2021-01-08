Вакцина против COVID-19 от Pfizer и BioNTech, вероятно, эффективна против новых мутировавших штаммов коронавируса, которые обнаружили в Великобритании и Южной Африке.
Как пишет Reuters, это следует из заявлений производителя после проведения им в США лабораторных исследований.
Отмечается, что исследования еще не рецензировали. Его провели Pfizer и ученые из Медицинского отделения Техасского университета.
По поводу мутаций, речь идет прежде всего о N501Y, которую обнаружили в Великобритании. Ранее ученые уже доказали, что она более заразна.
По словам Фила Дормитцера, одного из ведущих ученых Pfizer в области вирусных вакцин, ранее были опасения, что эта мутация может помочь вирусу избегать нейтрализации антителами, в частности выработанными вакциной.
Новое исследование провели на крови людей, которым ранее уже сделали вакцину. В то же время его результаты ограничены, ведь ученые не исследовали весь набор мутаций коронавируса.
Дормитцер сказал, что дает надежду тот факт, что вакцина оказалась эффективной против конкретной мутации N501Y, а также 15 других мутаций, против которых компания ранее провела тесты.
— Итак, мы протестировали 16 различных мутаций, и ни одна из них не повлияла на действенность вакцины. Это хорошие новости, - сказал исследователь.
Дормитцер отметил, что другая мутация под названием E484K, обнаруженная в Южной Африке, также в настоящее время вызывает беспокойство у ученых. Исследователи планируют провести аналогичные тесты и с ней. Больше данных хотят получить в течение нескольких недель.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Это означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины.
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Вакцина против COVID-19 от Pfizer и BioNTech, вероятно, эффективна против новых мутировавших штаммов коронавируса, которые обнаружили в Великобритании и Южной Африке.
Как пишет Reuters, это следует из заявлений производителя после проведения им в США лабораторных исследований.
Отмечается, что исследования еще не рецензировали. Его провели Pfizer и ученые из Медицинского отделения Техасского университета.
По поводу мутаций, речь идет прежде всего о N501Y, которую обнаружили в Великобритании. Ранее ученые уже доказали, что она более заразна.
По словам Фила Дормитцера, одного из ведущих ученых Pfizer в области вирусных вакцин, ранее были опасения, что эта мутация может помочь вирусу избегать нейтрализации антителами, в частности выработанными вакциной.
Новое исследование провели на крови людей, которым ранее уже сделали вакцину. В то же время его результаты ограничены, ведь ученые не исследовали весь набор мутаций коронавируса.
Дормитцер сказал, что дает надежду тот факт, что вакцина оказалась эффективной против конкретной мутации N501Y, а также 15 других мутаций, против которых компания ранее провела тесты.
— Итак, мы протестировали 16 различных мутаций, и ни одна из них не повлияла на действенность вакцины. Это хорошие новости, - сказал исследователь.
Дормитцер отметил, что другая мутация под названием E484K, обнаруженная в Южной Африке, также в настоящее время вызывает беспокойство у ученых. Исследователи планируют провести аналогичные тесты и с ней. Больше данных хотят получить в течение нескольких недель.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Это означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины.