Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Это означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины.
Об этом сообщает Громадське.
Решение ВОЗ, среди прочего, также означает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины Pfizer/BioNTech в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была осуществлена.
Кроме того, своим решением ВОЗ позволит другим специализированным учреждениям ООН — в частности Детскому фонду ООН и Панамериканской организации здравоохранения — начать предоставление вакцины людям из уязвимых категорий.
По словам помощницы генерального директора ВОЗ Марианджелы Симао, «это крайне позитивный шаг для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 по всему миру».
В ВОЗ уточняют, что группа их специалистов, а также приглашенных независимых экспертов проанализировала данные второй и третьей фазы клинических испытаний вакцины Pfizer/BioNTech. Эксперты подтвердили, что вакцина соответствует стандартам безопасности и действенности ВОЗ.
5 января 2021 года стратегическая совещательный группа ВОЗ по вопросам иммунизации (SAGE) также сформулировать рекомендации по вакцинации населения вакциной Pfizer/BionTech. Иными словами, речь идет о рекомендуемом плане вакцинации, который в ряде стран (в том числе в Украине) уже предварительно утвердили.
Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке по цене 504 гривны за дозу.
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Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Это означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины.
Об этом сообщает Громадське.
Решение ВОЗ, среди прочего, также означает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины Pfizer/BioNTech в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была осуществлена.
Кроме того, своим решением ВОЗ позволит другим специализированным учреждениям ООН — в частности Детскому фонду ООН и Панамериканской организации здравоохранения — начать предоставление вакцины людям из уязвимых категорий.
По словам помощницы генерального директора ВОЗ Марианджелы Симао, «это крайне позитивный шаг для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 по всему миру».
В ВОЗ уточняют, что группа их специалистов, а также приглашенных независимых экспертов проанализировала данные второй и третьей фазы клинических испытаний вакцины Pfizer/BioNTech. Эксперты подтвердили, что вакцина соответствует стандартам безопасности и действенности ВОЗ.
5 января 2021 года стратегическая совещательный группа ВОЗ по вопросам иммунизации (SAGE) также сформулировать рекомендации по вакцинации населения вакциной Pfizer/BionTech. Иными словами, речь идет о рекомендуемом плане вакцинации, который в ряде стран (в том числе в Украине) уже предварительно утвердили.
Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке по цене 504 гривны за дозу.