Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Это означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины.

Об этом сообщает Громадське.

Решение ВОЗ, среди прочего, также означает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины Pfizer/BioNTech в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была осуществлена.

Кроме того, своим решением ВОЗ позволит другим специализированным учреждениям ООН — в частности Детскому фонду ООН и Панамериканской организации здравоохранения — начать предоставление вакцины людям из уязвимых категорий.

По словам помощницы генерального директора ВОЗ Марианджелы Симао, «это крайне позитивный шаг для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 по всему миру».