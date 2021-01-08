В пятницу, 8 января, в центре Николаева произошла авария с участием автомобилей Subaru и Mercedes-Benz Vito, в результате которого последний оказался на части тротуара.

Об этом пишет «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, водитель Subaru двигался по улице Инженерной в направлении проспекта Центрального и на перекрестке не пропустил Mercedes-Benz Vito, водитель которого двигался по проспекту в направлении улицы Садовой. В результате произошло незначительное столкновение, во время которого Mercedes-Benz выехал с дороги, задел металлическое ограждение и частично выехал на тротуар.

В ДТП никто из граждан не пострадал.

Как отмечает издание «Новости-N», автомобилем Mercedes-Benz Viano управлял депутат Николаевского областного совета Тахир Садридинов.

Тахир Садридинов

При этом, по информации «Преступности.НЕТ», этим же автомобилем в сентябре и октябре 2020 года пользовался Виталий Герсак, который на тот момент еще был начальником УСБУ в Николаевской области.

Напомним, что ранее Садридинова также замечали на незадекларированном белом внедорожнике Mercedes-Benz. Тогда он пояснял, что машину не декларировал, поскольку она оформлена на фирму его брата.